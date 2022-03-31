Враги унесли жизни отца спортсмена

Вся семья бадминтониста проживает в Харькове, который стал одним из эпицентров военных действий. В одном из интервью Артем Почтарев признался, что потерял близкого человека, когда в Украину пришли россияне со своим "русским миром".

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Отец Почтарева погиб от обстрелов русских в Харькове. После этого Артем хотел пополнить ряды территориальной обороны, но решил, что без военного опыта будет не так полезен в терробороне, как за ее пределами.

Бадминтонист, проживающий в Киеве, занялся волонтерством.

Мама и бабушка спортсмена продолжают оставаться под обстрелами в Харькове. Родные Артема отказались покидать родительский дом.

Поэтому Почтарев верит в силы ВСУ, которые смогут изгнать этих захватчиков из Украины.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким, и всем украинцам, погибшим от рук вражеских войск.

Что известно об Артеме Почтареве