Враги унесли жизни отца спортсмена
Вся семья бадминтониста проживает в Харькове, который стал одним из эпицентров военных действий. В одном из интервью Артем Почтарев признался, что потерял близкого человека, когда в Украину пришли россияне со своим "русским миром".
Читайте также Экс-футболист Кривбасса Колесник погиб от российских шаров во время защиты Авдеевки
Отец Почтарева погиб от обстрелов русских в Харькове. После этого Артем хотел пополнить ряды территориальной обороны, но решил, что без военного опыта будет не так полезен в терробороне, как за ее пределами.
Бадминтонист, проживающий в Киеве, занялся волонтерством.
Мама и бабушка спортсмена продолжают оставаться под обстрелами в Харькове. Родные Артема отказались покидать родительский дом.
Поэтому Почтарев верит в силы ВСУ, которые смогут изгнать этих захватчиков из Украины.
Что известно об Артеме Почтареве
- Дважды выступал на Олимпийских играх в 2016 и 2020 годах.
- Многократный чемпион Украины.
- В Токио проиграл в сопернике из Малайзии Ли Зий Цзя – 21:5, 21:11.