Вороги забрали життя батька спортсмена
Уся сім'я бадмінтоніста проживає у Харкові, який став одним із епіцентрів військових дій. В одному з інтерв'ю Артем Почтарьов зізнався, що втратив близьку людину, коли в Україну прийшли росіяни зі своїм "русскім міром".
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Батько Почтарьова загинув від обстрілів русні у Харкові. Після цього Артем хотів поповнити ряди територіальної оборони, але вирішив, що без військового досвіду буде не таким корисним у теробороні, як поза її межами.
Бадмінтоніст, який проживає у Києві, зайнявся волонтерством.
Мама та бабуся спортсмена продовжують залишатись під обстрілами у Харкові. Рідні Артема відмовились покидати рідну домівку.
Тому Почтарьов вірити у сили ЗСУ, які зможуть вигнати цих загарбників із України.
Що відомо про Артема Почтарьова
- Двічі виступав на Олімпійських іграх у 2016 та 2020 роках.
- Багаторазовий чемпіон України.
- У Токіо програв у супернику з Малайзії Лі Зій Цзя – 21:5, 21:11.