Потеря в футбольной семье
Владимиру Колеснику было всего 52 года. Воспитанник криворожского футбола положил свою жизнь ради мира в Украине.
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О гибели бывшего футболиста сообщил футбольный клуб Кривбасс, за который раньше выступал игрок.
Колесник защищал родную страну от врага и получил серьезные ранения под Авдеевкой в Донецкой области. От полученных ран умер в больнице имени Мечникова в Днепре.
Врачам не удалось спасти жизнь бывшего игрока.
- Владимир Колесник присоединялся к главной команде Кривбасса. Получал вызов от Олега Тарана на сборы.
- Поиграл на любительском уровне, а уже в старшем возрасте выступал за ветеранскую команду Кривбасса.