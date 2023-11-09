Похищение со счастливым финалом: отец звездного футболиста Ливерпуль освобожден из плена
Источник:Фабрицио Романо
Ужасная история по похищению родителей левого вингера Ливерпуля Луиса Диаса успешно закончилась. Отца футболиста освободили из плена воров.
28 октября несколько неизвестных мужчин остановили автомобиль родителей Луиса Диаса, пересели в него и вывезли родных футболиста за город в Колумбии. Впоследствии выяснилось, что неизвестные являлись представителями незаконной группы ELN.
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Радостное известие для футболиста
Маму футболиста Силленису Маруланду удалось уволить почти сразу. А вот отец левого вингера Ливерпуля пробыл в плену 12 дней.
Лишь 9 ноября известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил радостное известие – отец Луис Диас тоже уволен. Луис Мануэль Диас находится в безопасном месте.
Интересно, что увольнение произошло в результате специальной операции правоохранительных органов. Преступная группировка не выдвигала никаких требований, которые они могли получить за освобождение отца Диаса.
Напомним, что Луис Диас спас "мерсисайдцев" от позорного поражения в предыдущем туре АПЛ от Лутона. Колумбиец уже в компенсированное к матчу время сравнял счет 1:1. Во время с празднования Диас поднял свою игровую футболку под которой была надпись в поддержку своего отца, который на тот момент (5 ноября) еще был в плену.
Отметим. Луис Диас выступает за Ливерпуль с конца января 2022 года. В текущем сезоне-2023/2024 левый вингер уже провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал ассист. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Диас вышел в стартовом составе команды Юргена Клоппа на матч против Тулузы в рамках уже начавшегося 4-го тура группового раунда Лиги Европы (9 ноября в 19:45). Увольнение отца будет дополнительной мотивацией забить для Луиса.