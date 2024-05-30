Украина узнала соперников в отборе на Евро-2026 по футзалу: результат жеребьевки
В четверг, 30 мая, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации на мужское Евро-2026 по футзалу. По ее результатам, сборная Украины получила соперников в своем квартете.
"Сине-желтые" попали в четвертую (самую рейтинговую) корзину команд перед жеребьевкой. Поэтому среди сборных, с которыми не могла сыграть сборная Украины были – Португалия, Испания, Казахстан, Хорватия, Финляндия, Франция, Польша, Словения и Сербия, пишет 24 Канал.
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С кем сыграет Украина в отборе на ЧЕ-2026 по футзалу
Всего участие в жеребьевке приняли 40 национальных команд. Их разделили на 10 групп, в каждой из которых оказались по четыре сборные.
В финальном турнире сыграют победители групп, а также четыре команды, которые станут лучшими, по итогам плей-офф, среди сборных, которые финишируют вторыми.
Отметим, что перед жеребьевкой Украина была разведена со сборной Беларуси, которая вошла в список команд из третьей корзины. В результате, "сине-желтые" попали в группу 1.
Результаты жеребьевки отбора Евро-2026 по футзалу
- Группа 1: Украина, Румыния, Германия, Кипр
- Группа 2: Финляндия, Италия, Беларусь, Мальта
- Группа 3: Польша, Словакия, Молдова, Турция
- Группа 4: Словения, Венгрия, Черногория, Норвегия
- Группа 5: Хорватия, Азербайджан, Швеция, Греция
- Группа 6: Казахстан, Армения, Дания, Албания
- Группа 7: Португалия, Нидерланды, Северная Македония, Андорра
- Группа 8: Испания, Босния и Герцеговина, Англия, Швейцария
- Группа 9: Сербия, Чехия, Бельгия, Австрия
- Группа 10: Франция, Грузия, Косово, Болгария
Напомним, что на Евро-2022 Украина дошла до полуфинала соревнований, однако осталась без медалей, действующим чемпионом континента является Португалия.