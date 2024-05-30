"Синьо-жовті" потрапили до четвертого (найрейтинговішого) кошика команд перед жеребкуванням. Тому серед збірних, з якими не могла зіграти збірна України були – Португалія, Іспанія, Казахстан, Хорватія, Фінляндія, Франція, Польща, Словенія та Сербія, пише 24 Канал.

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З ким зіграє Україна у відборі на ЧЄ-2026 з футзалу

Усього участь у жеребкуванні взяли 40 національних команд. Їх розділили на 10 груп, у кожній з яких опинилися по чотири збірні.

У фінальному турнірі зіграють переможці груп, а також чотири команди, які стануть найкращими, за підсумками плей-оф, серед збірних, які фінішують другими.

Зазначимо, що перед жеребкуванням Україна була розведена зі збірною Білорусі, яка увійшла до списку команд з третього кошика. У результаті, "синьо-жовті" потрапили до групи 1.

Результати жеребкування відбору Євро-2026 з футзалу

Група 1: Україна , Румунія, Німеччина, Кіпр

, Румунія, Німеччина, Кіпр Група 2: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта

Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина

Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія

Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція

Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія

Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра

Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія

Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія

Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія

Довідка. Груповий етап буде тривати з 9 грудня 2024 року по 16 квітня 2025 року. Плей-оф відбудеться 15-24 вересня, а фінальна частина – з 18 січня до 8 лютого 2026 року в Литві та Латвії.

Нагадаємо, що на Євро-2022 Україна дійшла до півфіналу змагань, проте залишилася без медалей, чинним чемпіоном континенту є Португалія.