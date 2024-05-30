"Сине-желтые" попали в четвертую (самую рейтинговую) корзину команд перед жеребьевкой. Поэтому среди сборных, с которыми не могла сыграть сборная Украины были – Португалия, Испания, Казахстан, Хорватия, Финляндия, Франция, Польша, Словения и Сербия, пишет 24 Канал.

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С кем сыграет Украина в отборе на ЧЕ-2026 по футзалу

Всего участие в жеребьевке приняли 40 национальных команд. Их разделили на 10 групп, в каждой из которых оказались по четыре сборные.

В финальном турнире сыграют победители групп, а также четыре команды, которые станут лучшими, по итогам плей-офф, среди сборных, которые финишируют вторыми.

Отметим, что перед жеребьевкой Украина была разведена со сборной Беларуси, которая вошла в список команд из третьей корзины. В результате, "сине-желтые" попали в группу 1.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2026 по футзалу

Группа 1: Украина , Румыния, Германия, Кипр

, Румыния, Германия, Кипр Группа 2: Финляндия, Италия, Беларусь, Мальта

Группа 3: Польша, Словакия, Молдова, Турция

Группа 4: Словения, Венгрия, Черногория, Норвегия

Группа 5: Хорватия, Азербайджан, Швеция, Греция

Группа 6: Казахстан, Армения, Дания, Албания

Группа 7: Португалия, Нидерланды, Северная Македония, Андорра

Группа 8: Испания, Босния и Герцеговина, Англия, Швейцария

Группа 9: Сербия, Чехия, Бельгия, Австрия

Группа 10: Франция, Грузия, Косово, Болгария

Справка. Групповой этап будет длиться с 9 декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года. Плей-офф состоится 15-24 сентября, а финальная часть – с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии.

Напомним, что на Евро-2022 Украина дошла до полуфинала соревнований, однако осталась без медалей, действующим чемпионом континента является Португалия.