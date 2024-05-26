Этой осенью в Узбекистане пройдет чемпионат мира по футзалу. В соревновании примут участие 24 лучшие мужские сборные со всего мира, среди них будет и Украина, пишет 24 Канал.

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Несложный квартет

За четыре месяца до старта события в Самарканде состоялась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2024. "Сине-желтые" были во второй корзине накануне процедуры.

Подопечные Александра Косенко оказались в группе С, где будут противостоять Аргентине, Анголе и Афганистану. Расписание матчей с участием сборной Украины следующее:

15 сентября. Аргентина – Украина

Аргентина – Украина 18 сентября. Ангола – Украина

Ангола – Украина 21 сентября. Украина – Афганистан

Матчи Мундиаля будут проходить в Ташкенте, Андижане и Бухаре. В плей-офф из группы выйдут по две лучшие сборные, а также четыре из шести команд, занявших третьи места. Финал запланирован на 6 октября.

Список всех групп ЧМ-2024 по футзалу:

ГРУППА А : Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика.

: Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика. ГРУППА В : Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд.

: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд. ГРУППА С : Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола.

: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола. ГРУППА D : Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия.

: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия. ГРУППА Е : Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко.

: Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко. ГРУППА F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция.

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Украина – не фаворит

Самым тяжелым соперником для нашей команды должна стать Аргентина. В 2016 году "альбиселесте" стали чемпионами мира, а в 2021-м проиграли в финале Португалии. В свою очередь Ангола лишь во второй раз сыграет на футзальном Мундиале.

Дебют произошел в 2021 году, тогда африканцы проиграли все три матча в группе. А вот Афганистан в этом году будет дебютировать на чемпионате мира. Для Украины это будет уже шестой Мундиаль в истории.

Лучшим результатом для "сине-желтых" стало четвертое место в 1996 году. В отборе на текущий чемпионат мира "сине-желтые" на первой стадии прошли Нидерланды и Косово, а в элит-раунде оставили позади Польшу, Сербию и Бельгию.