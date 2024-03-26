"Спорт объединяет нацию": тренер исландцев поделился ожиданиями от игры со сборной Украины

Во вторник, 26 марта, станут известны 3 последних участника Евро-2024. В одном из матчей за право сыграть на континентальном первенстве будут соревноваться Украина и Исландия.

Поединок состоится во Вроцлаве на стадионе “Tarczynski Arena”. Будущие соперники будут встречаться между собой пятый раз в истории, сейчас между командами сохраняется полный паритет.

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Тренер исландцев прокомментировал предстоящее противостояние

Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция с участием главных тренеров сборных. Своими ожиданиями от игры поделился наставник исландцев Оге Харейде:

Все мы понимаем, что Украина – очень сильная команда с очень хорошими, индивидуально сильными футболистами. Они могут играть в защитный футбол очень качественно, что они показали в матче против Италии. Так же они играют в хороший атакующий футбол, очень быстро двигаются между линиями и очень быстро продвигают мяч между линиями.

Но все вы понимаете, что если команда сконцентрирована на атакующем футболе, они несколько теряют концентрацию в защите. Соответственно, мы тоже имеем очень много качественных атакующих футболистов, которые могут воспользоваться шансами, которые нам выпадут. Поэтому, собственно, мы будем концентрироваться на своей игре".

Также главный тренер сборной Исландии прокомментировал влияние войны в Украине на эмоциональное состояние игроков "сине-желтых". Он считает, что это является дополнительным мотивационным фактором для украинских футболистов, но не является преимуществом.

Сейчас мы все – футболисты, и они концентрируются, так же как и любой, на футболе, на игре. Но, конечно, все мы понимаем, что переживает Украина. И что футбол на самом деле как игра, как спорт – объединяет нацию. Сборная Украины уже не раз показала, насколько важно для Украины побеждать на футбольном поле. Но я не считаю, что это может быть преимуществом в матче,

– сказал Харейде.

. Ранее главный тренер сборной Исландии рассказывал, что его дочь принимала беженцев из Украины в своем доме.

Напомним, что стартовый свисток матча Украина – Исландия прозвучит в 21:45 (по Киеву). На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция игры.