Не встиг Кріштіану Роналду доторкнутись до м'яча, як вже встановив побив світовий рекорд за кількістю матчів за національну збірну. Тепер у кар'єрі 38-річного нападника 197 матчів у футболці збірної Португалії.

​Варто дізнатись Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Один матч – два рекорди

Зірковому португальцю вдалось випередити форварда збірної Кувейту Бадера Аль-Мутаву.

Однак це не єдиний рекорд, який у поєдинку проти Ліхтенштейну встановив Роналду. Кріштіану став першим футболістом в історії, який забив 100 голів у футболці національної команди в офіційних зустрічах.

Цікаво! Загалом Роналду забив за Португалію 120 голів у 197 матчах в усіх турнірах. Також в активі Кріштіану 43 асисти.

Нападник Аль-Насра оформив дубль у стартовому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. На 51-й хвилині Кріштіану реалізував пенальті, а вже за 12 хвилин відзначився із гри.

Дубль Роналду поставив крапку у поєдинку. Португалія з розгромної перемоги 4:0 стартувала у відборі на Євро-2024. Інші два голи за збірну Португалії забивали Жуан Канселу та Бернарду Сілва.

Завдяки результативній звитязі португальці захопили лідерство у групі "J".

До слова. Вже 26 березня Роналду може покращити свою неймовірну статистику за збірну. У цей день Португалія зіграє проти Люксембургу. Початок зустрічі о 21:45.