Предстоят важные поединки: где смотреть матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024

Уже в июне поклонников сборной Украины по футболу ожидает сразу три топовых поединка. "Сине-желтые" проведут как общительную, так и две официальные встречи в отборе на Евро-2024.

Уже 12 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии, который будет для "бундестим" особенным и юбилейным. Эта игра будет 1000-й для немецкой национальной команды.

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Кто покажет матчи главной команды страны

Поединок Германия – Украина состоится в Бремене на стадионе "Везерштадион". Матч будет еще нести благотворительный характер. Все вырученные средства Немецкий футбольный союз передаст в поддержку пострадавших от российской агрессии украинцев.

Ожидается, что в этой игре Украина уже сыграет под руководством нового главного тренера, которым должен стать Сергей Ребров. После чего 16-го и 19-го июня нашей сборной будут ждать два матча отбора на Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что время начала матча против Мальты неожиданно сменили. УЕФА представила новое время поединка, который перенесли почти на 3 часа – с 21:45 на 19:00.

К слову. Сборная Украины уже стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024 по поражению от Англии 2:0. На этот поединок "сине-желтые" выводил Руслан Ротань.

Стало известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины в прямом эфире. Поединки покажут местные телеканалы Суспільне Мовлення и сайте Суспільне Спорт. Послушать прямую трансляцию можно на официальном радиовещателе Радио Промінь.

Отметим, что трансляция футбольных поединков нашей главной команды страны состоится в партнерстве с медиасервисом MEGOGO, официальным вещателем квалификации на Евро-2024.

Кроме футбола Общественное Вещание покажет еще ряд спортивных событий, с участием украинских спортсменов: матчи "молодежки" U-21 на Евро-2023, волейбольных сборных в Золотой Лиге, Европейские игры и многие другие мероприятия.