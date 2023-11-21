Битва за три путевки на Евро-2024: кто с Украиной будет играть в плей-офф отбора
21 ноября завершился групповой этап отбора Евро-2024. Стали известны счастливчики, получившие прямые путевки на чемпионат, а также команды-участницы турнира плей-офф.
Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. Команда-хозяин и 20 сборных, которые финишировали на 1-2 местах в своих группах, уже забронировали участие в турнире. Еще три команды определятся по итогам матчей плей-офф, пишет 24 канал.
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Кто будет играть в плей-офф
12 команд участниц отбора гарантировали себе участие в плей-офф. Среди претендентов на одну из трех путевок есть сборная Украины. Все команды разделены на три квартета, победители которых получат билеты на Евро-2024.
Национальная сборная Украины, а также Финляндия и Исландия могут оказаться либо в Пути А, либо в Пути В. Это определится путем жеребьевки. Пока точно известен состав участников квартета С.
- Путь А: Польша, Уэльс, Эстония, Финляндия/ Украина /Исландия.
- Путь В: Израиль, Босния и Герцеговина + две сборные по трио Финляндия/ Украина /Исландия.
- Путь С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.
Когда состоятся матчи плей-офф и жеребьевка
Процедура жеребьевки состоится 23 ноября. Сначала определится четвертый участник квартета А, а также две команды, которые будут соревноваться в Пути В. Далее определятся хозяева полуфиналов и финалов.
Полуфинальные поединки пройдут 21 марта, а финалы – 26 марта. По итогам финалов мы узнаем последних трех участников ЧЕ-2023.
Расписание полуфинальных матчей плей-офф
Путь А
- А1. Польша – Эстония
- А2. Уэльс – Украина/Финляндия/Исландия
Путь В
- В1. Израиль – Украина/Финляндия/Исландия
- В2. Босния и Герцеговина – Украина/Финляндия/Исландия
Путь С
- С1. Грузия – Люксембург
- С2. Греция – Казахстан