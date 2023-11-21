Влітку 2024 року у Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Команда-господарка та 20 збірних, які фінішували на 1-2 місцях у своїх групах, вже забронювали собі участь в турнірі. Ще три команди визначаться за підсумком матчів плей-оф, пише 24 Канал.

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Хто гратиме у плей-оф

12 команд учасниць відбору гарантували собі участь у плей-оф. Серед претендентів на одну з трьох путівок є збірна України. Всі команди розділені на три квартети, переможці яких отримають квитки на Євро-2024.

Національна збірна України, а також Фінляндія та Ісландія можуть опинитися або в Шляху А, або в Шляху В. Це визначиться шляхом жеребкування. Наразі точно відомий склад учасників квартету С.

Шлях А: Польща, Уельс, Естонія, Фінляндія/ Україна /Ісландія.

Польща, Уельс, Естонія, Фінляндія/ /Ісландія. Шлях В: Ізраїль, Боснія і Герцеговина + дві збірні з тріо Фінляндія/ Україна /Ісландія.

Ізраїль, Боснія і Герцеговина + дві збірні з тріо Фінляндія/ /Ісландія. Шлях С: Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург.

Коли відбудуться матчі плей-оф та жеребкування

Процедура жеребкування відбудеться вже 23 листопада. Спочатку визначиться четвертий учасник квартету А, а також дві команди, які змагатимуться в Шляху В. Далі визначаться господарі півфіналів та фіналів.

Півфінальні поєдинки відбудуться 21 березня, а фінали – 26 березня. За підсумком фіналів ми дізнаємося останніх трьох учасників ЧЄ-2023.

Розклад півфінальних матчів плей-оф

Шлях А

А1. Польща – Естонія

А2. Уельс – Україна/Фінляндія/Ісландія

Шлях В

В1. Ізраїль – Україна /Фінляндія/Ісландія

/Фінляндія/Ісландія В2. Боснія і Герцеговина – Україна/Фінляндія/Ісландія

Шлях С

С1. Грузія – Люксембург

С2. Греція – Казахстан

Важливо! Фінальний турнір чемпіонату Європи-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.