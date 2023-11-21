Влітку 2024 року у Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Команда-господарка та 20 збірних, які фінішували на 1-2 місцях у своїх групах, вже забронювали собі участь в турнірі. Ще три команди визначаться за підсумком матчів плей-оф, пише 24 Канал.
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Хто гратиме у плей-оф
12 команд учасниць відбору гарантували собі участь у плей-оф. Серед претендентів на одну з трьох путівок є збірна України. Всі команди розділені на три квартети, переможці яких отримають квитки на Євро-2024.
Національна збірна України, а також Фінляндія та Ісландія можуть опинитися або в Шляху А, або в Шляху В. Це визначиться шляхом жеребкування. Наразі точно відомий склад учасників квартету С.
- Шлях А: Польща, Уельс, Естонія, Фінляндія/Україна/Ісландія.
- Шлях В: Ізраїль, Боснія і Герцеговина + дві збірні з тріо Фінляндія/Україна/Ісландія.
- Шлях С: Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург.
Коли відбудуться матчі плей-оф та жеребкування
Процедура жеребкування відбудеться вже 23 листопада. Спочатку визначиться четвертий учасник квартету А, а також дві команди, які змагатимуться в Шляху В. Далі визначаться господарі півфіналів та фіналів.
Півфінальні поєдинки відбудуться 21 березня, а фінали – 26 березня. За підсумком фіналів ми дізнаємося останніх трьох учасників ЧЄ-2023.
Розклад півфінальних матчів плей-оф
Шлях А
- А1. Польща – Естонія
- А2. Уельс – Україна/Фінляндія/Ісландія
Шлях В
- В1. Ізраїль – Україна/Фінляндія/Ісландія
- В2. Боснія і Герцеговина – Україна/Фінляндія/Ісландія
Шлях С
- С1. Грузія – Люксембург
- С2. Греція – Казахстан