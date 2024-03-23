Надеюсь на наших болельщиков, – Яремчук поделился ожиданиями от матча с Исландией
Источник:ВЗБІРНА
Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу сыграет решающий матч отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет Исландия.
Поединок состоится во Вроцлаве на “Tarczynski Arena”. Ожидается, что в этом поединке будет аншлаг на стадионе и будет царить почти домашняя атмосфера для украинских футболистов.
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Соскучился по украинцам
Своими мыслями относительно предстоящей игры поделился нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который стал героем матча против Боснии и Герцеговины. Он оценил соперника и заявил, что с нетерпением ждет поединка на глазах земляков.
"Я думаю, это очень организованная команда. Их стиль игры более простой, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльс, мне так кажется. Мое видение – три защитника, больше от обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто.
Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился по болельщикам. Ребята также. Когда играешь в Европе, то скучаешь за украинцами, нашей атмосферой, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и поехать на Евро,
– сказал Яремчук.
Напомним, что матч Украина – Исландия начнется в 21.45 (по Киеву). До этого команды 4 раза встречались между собой и сейчас между ними сохраняется паритет – по одной победе и 2 ничьи.