Сборная Украины одержала эффектную победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила в середине второго тайма и долго проигрывала, пишет 24 канал.
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Яремчук в топ-5
Однако под занавес основного времени украинцы забили дважды. Героем встречи можно назвать Романа Яремчука, который вышел на 81 минуте и оформил гол и результативную передачу на Довбика.
Точный удар Романа стал для него 14-ым в футболке сборной Украины. Это позволило ему выйти на чистое пятое место в рейтинге бомбардиров национальной команды за всю историю. До этого он делил его с Олегом Гусевым, у которого 13 голов.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:
- Андрей Шевченко – 48
- Андрей Ярмоленко – 46
- Евгений Коноплянка – 21
- Сергей Ребров – 15
- Роман Яремчук – 14
- Олег Гусев – 13
- Сергей Назаренко – 12
- Евгений Селезнев – 11
- Виктор Цыганков – 11
- Александр Зинченко – 9
- Андрей Гусин – 9
- Андрей Воробей – 9
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Финал плей-офф против Исландии
Уже в следующей игре Яремчук может догнать действующего коуча сборной Украины Сергея Реброва, который имеет на один точный удар больше. Эта игра состоится 26 марта в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат Европы.
За путевку на Евро-2024 Украина поборется со сборной Исландии в польском Вроцлаве. Победитель пары попадет на турнир в группу Е, где будет соревноваться с Бельгией, Румынией и Словакией.