В середине ноября сборная Украины по футболу проведет решающий матч квалификации на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва встретятся в Леверкузене с Италией.

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Кадровые проблемы "Скуадры Адзуры"

На днях тренер "Скуадры Адзуры" Лучано Спаллетти объявил состав на игры против Северной Македонии (17 ноября) и Украины (20 ноября). Коуч вызвал 29 футболистов.

Впрочем, после этих выходных в Италии возникли кадровые проблемы. Спаллетти не сможет рассчитывать сразу на троих игроков оборонного плана в ноябрьских матчах.

Травмы получили вратарь Наполи Алекс Мерет, а также защитники Рафаэль Толой (Аталанта) и Давид Калабрия (Милан). Все они упустят ближайшие матчи отбора на Евро-2024.

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Турнирное положение

Впрочем, вряд ли это станет серьезной потерей для Спаллетти, ведь ни один из этих игроков не является основным в сборной. Толой играл за команду в марте в последний раз, тогда как Мерет и Калабрия прошедшие игры за "Скуадру Адзуру" провели в 2022 году.

На данный момент сборная Украины занимает второе место в квалификационной группе, что дает право на прямой проход на Евро. Италия отстает на три очка, но при этом имеет матч в запасе.