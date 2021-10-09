Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видеообзоры 8 октября

9 октября 2021 , 11:12
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Источник:

24 канал

В пятницу, 11 октября, в Европе было сыграно 11 матчей отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Результаты всех матчей смотрите на Спорт24.

Чехия – Уэльс 2:2

Голы: Пешек, 38, Уорд, 49 (авт.) – Ремзи, 36, Джеймс, 69

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Эстония – Беларусь 2:0

Голы: Сорга, 58, Зенев, 90+3

Турция – Норвегия 1:1

Голы: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41

Латвия – Нидерланды 0:1

Гол: Классен, 19

Гибралтар – Черногория 0:3

Голы: Марушич, 7, Бечирай, 44 (пен.), 68

Мальта – Словения 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Шешко, 67

Россия – Словакия 1:0

Гол: Шкриняр, 24 (авт.)

Кипр – Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливая, 90+2

Лихтенштейн – Северная Македония 0:4

Голы: Велковски, 39, Алиоски, 66 (пен), Николов, 74, Чурлинов, 83

Исландия – Армения 1:1

Голы: Йоханнессон, 77 – Оганесян, 35

Германия – Румыния 2:1

Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 – Хаджи, 9

 

Автор: Юрій Семенюк