Чехия – Уэльс 2:2
Голы: Пешек, 38, Уорд, 49 (авт.) – Ремзи, 36, Джеймс, 69
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Эстония – Беларусь 2:0
Голы: Сорга, 58, Зенев, 90+3
Турция – Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41
Латвия – Нидерланды 0:1
Гол: Классен, 19
Гибралтар – Черногория 0:3
Голы: Марушич, 7, Бечирай, 44 (пен.), 68
Мальта – Словения 0:4
Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Шешко, 67
Россия – Словакия 1:0
Гол: Шкриняр, 24 (авт.)
Кипр – Хорватия 0:3
Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливая, 90+2
Лихтенштейн – Северная Македония 0:4
Голы: Велковски, 39, Алиоски, 66 (пен), Николов, 74, Чурлинов, 83
Исландия – Армения 1:1
Голы: Йоханнессон, 77 – Оганесян, 35
Германия – Румыния 2:1
Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 – Хаджи, 9