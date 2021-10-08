Франция – Украина 5:0

Голы: Калимуендо, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шэрки, 68, 80

Удаление: Таловеров, 27 (Украина)

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Французы уже с первых секунд матча показали, кто будет фаворитом поединка. Диоп мастерски убрал двух украинцев и пробил низом под левую штангу – Нещерет был на месте.

Уже через несколько минут снова остро было возле украинских ворот. Калюлю отдал передачу на Адли. Но его удар был прямо в руки вратаря сборной Украины. Французы продолжали давить на владения "сине-желтых", Гуйри обыграл защитников, но снова Нещерет продемонстрировал чудеса мастерства.

Хозяева опасно играли на контратаках. Обрезка в штрафной французов завершилась контратакой французов, которую завершил Гуйри – украинский голкипер Динамо в очередной раз спас команду.

Удаление! Уже в середине первого тайма украинцы остались в меньшинстве. Таловеров пошел в грубый подкат против Трюффера и увидел перед собой "красный свет".

Большинством воспользовались хозяева. На 40-й минуте матча Калимуендо получил передачу в штрафной и прошил сетку ворот украинцев – 1:0.

получил передачу в штрафной и прошил сетку ворот украинцев – Уже через три минуты французы удвоили преимущество. Диоп с 25 метров решился на удар. Мяч полетел прямо в девятку ворот, шедевр удался полузащитнику Монако – 2:0. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе французов.

Досадный разгром Украины

После отдыха избиение украинской команды продолжилось. Гуйри пробил рабоной, но роскошного гола не было. На 54-й минуте матча французы забили в третий раз. Все тот же активный Гуйри отдал разрезную передачу на Адли, который ударом в дальний угол сделал счет 3:0.

В середине второго тайма хозяева забили четвертый гол в ворота Нещерета. Шэрки подхватил мяч после рикошета, который низом прошил сетку ворот Украины – 4:0.

В конце встречи французы добили соперника. Адли слева попал в стойку. На добивании сыграл Гуйри, но мяч попал в Шэрки и залетел в украинские ворота – 5:0.

Именно гол Шерки поставил точку во встрече. Французы в большинстве разгромили украинцев – 5:0.

Франция с 7 очками единолично возглавила группу "Н". Украина идет сразу за ее спиной – 6 пунктов.