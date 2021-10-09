Чехія – Уельс 2:2
Голи: Пешек, 38, Ворд, 49 (авт.) – Ремзі, 36, Джеймс, 69
Дивіться також Україна U-21 у меншості була знищена Францією у відборі на Євро-2023
Естонія – Білорусь 2:0
Голи: Сорга, 58, Зеньов, 90+3
Туреччина – Норвегія 1:1
Голи: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41
Латвія – Нідерланди 0:1
Гол: Классен, 19
Гібралтар – Чорногорія 0:3
Голи: Марушіч, 7, Бечірай, 44 (пен.), 68
Мальта – Словенія 0:4
Голи: Ілічіч, 27, 60, Спорар, 50, Шешко, 67
Росія – Словаччина 1:0
Гол: Шкріняр, 24 (авт.)
Кіпр – Хорватія 0:3
Голи: Перішіч, 45+2, Гвардіол, 80, Лівая, 90+2
Ліхтенштейн – Північна Македонія 0:4
Голи: Велковскі, 39, Аліоскі, 66 (пен), Ніколов, 74, Чурлінов, 83
Ісландія – Вірменія 1:1
Голи: Йоханнессон, 77 – Оганесян, 35
Німеччина – Румунія 2:1
Голи: Гнабрі, 52, Мюллер, 81 – Хаджі, 9