Чехія – Уельс 2:2

Голи: Пешек, 38, Ворд, 49 (авт.) – Ремзі, 36, Джеймс, 69

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Естонія – Білорусь 2:0

Голи: Сорга, 58, Зеньов, 90+3

Туреччина – Норвегія 1:1

Голи: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41

Латвія – Нідерланди 0:1

Гол: Классен, 19

Гібралтар – Чорногорія 0:3

Голи: Марушіч, 7, Бечірай, 44 (пен.), 68

Мальта – Словенія 0:4

Голи: Ілічіч, 27, 60, Спорар, 50, Шешко, 67

Росія – Словаччина 1:0

Гол: Шкріняр, 24 (авт.)

Кіпр – Хорватія 0:3

Голи: Перішіч, 45+2, Гвардіол, 80, Лівая, 90+2

Ліхтенштейн – Північна Македонія 0:4

Голи: Велковскі, 39, Аліоскі, 66 (пен), Ніколов, 74, Чурлінов, 83

Ісландія – Вірменія 1:1

Голи: Йоханнессон, 77 – Оганесян, 35

Німеччина – Румунія 2:1

Голи: Гнабрі, 52, Мюллер, 81 – Хаджі, 9