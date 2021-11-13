Италия – Швейцария 1:1
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Голы: Ди Лоренцо, 36 – Видмер, 11
Северная Ирландия – Литва 1:0
Гол: Шаткус, 18 (авт.)
Молдова – Шотландия 0:2
Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65
Австрия – Израиль 4:2
Голы: Арнаутович, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 – Биттон, 33, Перец, 59
Дания – Фарерские острова 3:1
Голы: Сков-Ольсен, 18, Брун-Ларсен, 63, Мехле, 90+3 – Ольсен, 90
Англия – Албания 5:0
Голы: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28
Андорра – Польша 1:4
Голы: Валес, 45 – Левандовски, 5, 73, Юзвяк, 11, Милик, 45+2
Венгрия – Сан-Марино 4:0
Голы: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88