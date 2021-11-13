Італія – Швейцарія 1:1
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Голи: Ді Лоренцо, 36 — Відмер, 11
Північна Ірландія — Литва 1:0
Гол: Шаткус, 18 (авт.)
Молдова — Шотландія 0:2
Голи: Паттерсон, 38, Адамс, 65
Австрія — Ізраїль 4:2
Голи: Арнаутовіч, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 — Біттон, 33, Перец, 59
Данія — Фарерські острови 3:1
Голи: Сков-Ольсен, 18, Брун-Ларсен, 63, Мехле, 90+3 — Ольсен, 90
Англія — Албанія 5:0
Голи: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28
Андорра — Польща 1:4
Голи: Валес, 45 — Левандовскі, 5, 73, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2
Угорщина — Сан-Марино 4:0
Голи: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88