Італія – Швейцарія 1:1

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Голи: Ді Лоренцо, 36 — Відмер, 11

Північна Ірландія — Литва 1:0

Гол: Шаткус, 18 (авт.)

Молдова — Шотландія 0:2

Голи: Паттерсон, 38, Адамс, 65

Австрія — Ізраїль 4:2

Голи: Арнаутовіч, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 — Біттон, 33, Перец, 59

Данія — Фарерські острови 3:1

Голи: Сков-Ольсен, 18, Брун-Ларсен, 63, Мехле, 90+3 — Ольсен, 90

Англія — Албанія 5:0

Голи: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

Андорра — Польща 1:4

Голи: Валес, 45 — Левандовскі, 5, 73, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2

Угорщина — Сан-Марино 4:0

Голи: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88