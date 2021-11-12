Азербайджан – Люксембург 1:3
Голы: Салахлы, 83 – Родригес, 67, 90+2, С. Тилль, 78
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Ирландия – Португалия 0:0
Удаление: Пепе, 82 (Португалия)
Грузия – Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 78
Греция – Испания 0:1
Гол: Сарабия, 26( пен.)
Россия – Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82
Мальта – Хорватия 1:7
Голы: Брозович, 31 (авт.) – Перишич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модрич, 45+1, Майер, 47, 64, Крамарич, 53
Словакия – Словения 2:2
Голы: Дуда, 58 (пен), Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62
Удаление: Блажич, 57 (Словения)
Армения – Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски, 22, Барди, 36, 66 (пен.), 90 (пен), Ристовски, 79
Румыния – Исландия 0:0
Германия – Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган, 11, Кауфманн, 20 (авт.), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Гоппель, 89 (авт.)
Удаление: Гофер, 9 (Лихтенштейн)