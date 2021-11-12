Азербайджан – Люксембург 1:3
Голи: Салахлі, 83 – Родрігес, 67, 90+2, С. Тілль, 78
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Ірландія – Португалія 0:0
Вилучення: Пепе, 82 (Португалія)
Грузія – Швеція 2:0
Голи: Кварацхелія, 61, 78
Греція – Іспанія 0:1
Гол: Сарабія, 26 (пен.)
Росія – Кіпр 6:0
Голи: Єрохін, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормін, 62, Заболотний, 82
Мальта – Хорватія 1:7
Голи: Брозовіч, 31 (авт.) – Перішич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашаліч, 39, Модріч, 45+1, Маєр, 47, 64, Крамаріч, 53
Словаччина – Словенія 2:2
Голи: Дуда, 58 (пен), Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62
Вилучення: Блажич, 57 (Словенія)
Вірменія – Північна Македонія 0:5
Голи: Трайковскі, 22, Барді, 36, 66 (пен.), 90 (пен), Рістовскі, 79
Румунія – Ісландія 0:0
Німеччина – Ліхтенштейн 9:0
Голи: Гюндоган, 11, Кауфманн, 20 (авт.), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Гоппель, 89 (авт.)
Вилучення: Гофер, 9 (Ліхтенштейн)