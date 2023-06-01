Від України на континентальні змагання буде делеговано 262 спортсмени. Європейські Ігри-2023 відбудуться у Кракові, Польща.
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Впевнено до тріумфу
Наприкінці червня відбудуться треті у історії Європейські Ігри. Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України затвердив склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях. На континентальну першість делегована рекордна кількість спортсменів, яких на турнірі буде 262 особи. Це на 19 спортсменів більше, аніж на перших Європейських іграх у 2015-му році.
Українці візьмуть участь у 27-и із 30-и можливих дисциплін, а саме у: легкій атлетиці, артистичному плаванні, веслуванні на байдарках і каное та веслувальному слаломі, стрибках у воду, фехтуванні, боксі, кульовій та стендовій стрільбі, скелелазінню, бадмінтоні, тхеквондо, брейкингу, дзюдо, велоспорті (ВМХ-фристайл, маунтенбайк), триатлоні, сучасному п’ятиборстві, стрільбі з лука, настільному тенісі, баскетболі 3 на 3, таїландському боксі Муай-тай, стрибках на лижах з трампліна, пляжному футболі, кікбоксингу, карате та текболі.
Нагадаємо, що перші Європейські ігри, які вібулися у 2015-му році, пройшли у азербайджанському Баку, де Україна посіла 8-е місце у медальному заліку. У 2019-му році континентальну першість прийняла столиця Білорусі Мінськ. Тоді "синьо-жовта" збірна посіла "бронзову" сходинку в медальному заліку.
Варто зазначити, що росіян та білорусів на міжнародних змаганнях не буде, не дивлячись на усі намагання МОК.