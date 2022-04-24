От остановки сердца на Евро до английского гранда: МЮ хочет подписать Эриксена
24 апреля 2022 , 15:53Читати новину українською
Источник:Sky Sports
Кристиан Эриксен отлично вернулся на футбольное поле после остановки сердца на Евро-2020. Футболистом уже заинтересовался Манчестер Юнайтед.
Феерическое возвращение привлекло внимание гранда
Новый тренер "красных дьяволов" Эрик тен Гаг, который начнет работу в МЮ со следующего сезона, размышляет над усилением состава. Кристиан Эриксен попал в трансферный список англичан.
Смотрите также Месси филигранным голом в девятку чуть не принес ПСЖ победу: видео удара
Летом Манчестер Юнайтед может попытаться оформить переход полузащитника сборной Украины.Подробности. У Эриксена есть действующее соглашение с Брентфордом до 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов евро.
Летом прошлого года Эриксен пережил остановку сердца на футбольном поле во время Евро-2020. Медикам удалось вернуть Кристиана из там того света.
- В последний день января 2022 футболист стал игроком Брентфорда. За новую команду сыграл уже 7 матчей, в которых отличился дебютным голом и двумя ассистами.
- 23 апреля Эриксен помог Брентфорду удержать нулевую мировую с Тоттенхэмом (0:0). МЮ же неожиданно на выезде проиграл Арсеналу со счетом 3:1. Единственный гол "красных дьяволов" забил Криштиану Роналду.