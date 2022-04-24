Все в традиционном стиле

В первом тайме команды не порадовали своих болельщиков голами. На 68-й минуте первыми нули на табло на правах хозяев размочили футболисты ПСЖ, сообщает 24 канал.

Читайте также Ребров и Шевченко вернутся в Украину, чтобы помочь народу победить оккупантов

Неймару удалось выполнить передачу между двумя игроками соперника. Месси стал адресатом паса и матерным ударом из-за пределов штрафной попал прямо в верхнюю девятку ворот.

Своим мячом аргентинский форвард мог принести ПСЖ минимальную домашнюю победу, но на 88-й минуте Ланс сравнял цифры на табло.

Важно. Месси за 30 поединков за ПСЖ забил 9 голов и совершил 13 ассистов.

Отметим, что матч закончился ничьей 1:1, а гости с 57-й минуты играли в меньшинстве. Парижане даже несмотря на мировое укрепление лидерства в Лиге 1. Отрыв от второго Марселя уже составляет 16 пунктов.

Видео гола Месси