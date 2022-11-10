От ненависти к любви один шаг: тренер Аталанты похвалил Малиновского

Аталанта неожиданно потерпела поражение от одного из аутсайдеров Серии А Лечче (2:1). Руслан Малиновский прервал свою безрезультативную серию и отличился ассистом.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление команды в проигранном матче против Лечче. Наставник клуба из Бергамо остался недоволен моментами, созданными его командой во втором тайме. Их было слишком мало, чтобы вырвать хоть ничью.

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Гасперини: Игра была испорчена в двух эпизодах

Гасперини назвал преимущество Лечче: "Есть много команд, которые играют так же агрессивно, как Лечче. Если ты не сгибаешься, то будешь иметь преимущество. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов, потом все посыпалось, нам не хватило сосредоточенности".

Наставник Аталанты выделил игру Руслана Малиновского и Дувана Сапаты. Как раз их взаимодействие принесло команде единственный гол в матче против Лечче. Напомним, что как раз перед игрой Гасперини анонсировал появление обоих игроков. Оба вышли в стартовом составе.

Против Наполи был отличный матч, на этот раз я надеялся повторить, но мы допустили много ошибок в защите в первом тайме. Во втором тайме мы уже не могли рассчитывать на свою игру. Сапата сыграл хорошо, Малиновский тоже хорошо. Мы снова потеряли де Рона, и нам очень жаль. Игра была испорчена в двух эпизодах,

– добавил тренер бергамовского клуба.

Классный разрезной пас Малиновского на Сапату стал для него вторым в сезоне-2022/2023. Также в активе Руслана один гол в 13 сыгранных поединках.

Аталанта пропустила мимо Лацио и Интер. У всех трех клубов по 27 очков. Подопечные Гасперини занимают 5 место в турнирной таблице Серии А.