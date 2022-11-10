Даже классная результативная передача Руслана Малиновскому не помогла Аталанте избежать поражения 2:1. Все голы были забиты в первом тайме, автором единственного мяча бергамовского клуба стал Дуван Сапата.
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Результативное действие украинца
Украинский полузащитник начал матч в стартовом составе и провел на поле 80 минут. Вместо него в игру вступил Расмус Хойлунд.
Статистический портал WhoScored высоко оценил игру Малиновского. Руслан стал одним из лучших игроков Аталанты в матче против Лечче – 7.5 балла. Такую же оценку получили еще два футболиста клуба из Бергамо – Эдерсон и Надир Зортея.
Лучшим футболистом встречи в составе обеих команд стал Мортен Дуэ Хьюлманд – 7.9.
Лечче – Аталанта: оценки за игру / Скриншот из WhoScored
- Аталанта после поражения занимает 5 место, имея в своем активе 27 очков. Столько же у Интера и Лацио, которые идут на 4-м и 3-м местах.
- Лечче с 12 пунктами располагается на 16-й строчке среди 20 клубов.