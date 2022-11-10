Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував виступ команди у програному матчі проти Лечче. Наставник клубу з Бергамо залишився незадоволений моментами, які його команда створила у другому таймі. Їх було занадто мало, щоб вирвати бодай нічию.

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Гасперіні: Гра була зіпсована у двох епізодах

Гасперіні назвав перевагу Лечче: "Є багато команд, які грають так само агресивно, як Лечче. Якщо ти не згинаєшся, то матимеш перевагу. У першому таймі ми створили кілька хороших моментів, потім все посипалось, нам не вистачило зосередженості".

Наставник Аталанти виділив гру Руслана Маліновського та Дувана Сапати. Якраз їх взаємодія принесла команді єдиний гол у матчі проти Лечче. Нагадаємо, що якраз перед грою Гасперіні анонсував появу обох гравців. Обидва вийшли у стартовому складі.

Проти Наполі був чудовий матч, цього разу я сподівався повторити, але ми припустилися забагато помилок у захисті в першому таймі. У другому таймі ми вже не могли розраховувати на свою гру. Сапата зіграв добре, Маліновський теж добре. Ми знову втратили де Рона, і нам дуже шкода. Гра була зіпсована у двох епізодах,

– додав тренер бергамівського клубу.

Класний розрізний пас Маліновського на Сапату став для нього другим у сезоні-2022/2023. Також в активі Руслана один гол у 13-ти зіграних поєдинках.

Аталанта пропустила повз себе Лаціо та Інтер. В усіх трьох клубів по 27 очок. Підопічні Гасперіні посідають 5-те місце у турнірній таблиці Серії А.