"Русский мир" добрался до футбольной школы

Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка – это города, которые после прихода "русского мира" больше не узнать. Кафиры уничтожали все, что попадалось на их глаза.

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В 2019 году в Ирпене звезды мадридского Реала открыли социально спортивную школу на базе местного лицея. В Украине Клод Макелеле, Эдвин Конго и Хосе Эмилио Амависка. После 24 февраля 2022 года эта футбольная школа превратилась в руины.

Видео последствий нападения оккупантов выложил двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко. Посреди поля большие воронки, выбитые окна, поваленные стены и крыши.

Директор, учителя и работники школы начали разгребать завалы.

Российские войска полностью уничтожили остающуюся без стадиона инфраструктуру черниговской Десны. Также в этот перечень попали футбольные объекты Мариуполя. Этот город уже практически стерт с карты мира.

Полный текст публикации по фейсбуку Медведенка

Звезды мирового спорта открывали в 2019 году социально-спортивную Школу Фонда Real Madrid Общественная организация "Эпицентр детям" в Ирпене (фото в сообщении).

Тогда все радовались и особенно гордился этим директор Станислав Федоров, который очень многое сделал для того, чтобы Ирпенский Лицей №3 был настоящим домом для более 1700 учеников.

А сегодня были в соседнем дворе и ужаснулись от увиденного через знакомый забор.

В 2022 году "асвобадители" уничтожили все. Детей в городе почти нет, школа вся иссечена, ни одного уцелевшего стекла, вокруг мины, дыры, кратеры, крыша выгорела, разломано оборудование, пол в лужах...

Директор с несколькими учителями и работниками школы уже начал уборку, но правда говоря, масштабы так сложно понять, как и когда дети смогут вернуться сюда?

Нужно большое количество усилий и средств.