Зірки світового спорту відкривали у 2019 році соціально-спортивну Школу Фонду Real Madrid Громадська організація "Епіцентр дітям" в місті Ірпінь (фото у дописі). Тоді всі раділи і особливо гордився цим директор Станислав Федоров, який дуже багато зробив для того, щоб Ірпінський Ліцей №3 був справжнім домом для більш ніж 1700 учнів.

А сьогодні були у сусідньому дворі і вжахнулись від побаченого через знайомий паркан.

У 2022 році "асвабадітєлі" знищили все. Дітей в місті майже немає, школа вся посічена, жодного вцілілого скла, навколо міни, дірки, кратери, дах вигорів, обладнання розламане, підлога у калюжах...

Директор з кількома вчителями і працівниками школи вже розпочав прибирання, але правда кажучи, масштаби такі, що складно зрозуміти, як і коли діти зможуть повернутись сюди?.

Потрібно дуже багато зусиль і коштів.

Подивіться перше відео про те, як "руzzький мір" прийшов у життя школярів мирного Ірпеня.