Оставил ворота на замке: легендарный Буффон сыграл за Парму впервые за 7339 дней
22 июля 2021 , 10:07Читати новину українською
Источник:инстаграм Джанлуиджи Буффона
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон провел свой первый матч после возвращения в Парму. 43-летний страж ворот оставил свои владения "сухими".
Возвращение легенды
Один из лучших вратарей в истории футбола принял участие в товарищеском матче против Бохума. Парма минимально обыграла немецкий клуб (1:0). Джанлуиджи Буффон ни разу не вынимал мяч из сетки собственных владений.
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43-летний вратарь провел на футбольном поле один тайм и был заменен в перерыве. Итальянский страж ворот выложил фотографии с матча и коротко прокомментировал свое участие во встрече.
7339 дней спустя,
– написал Буффон.
- 17 июня Парма объявила о возвращении в команду опытного голкипера. Буффон начал профессиональную футбольную карьеру как раз в этом скромном клубе. За "крестоносцев" он выступал с 1994 по 2001 годы.
- Перешел Джанлуиджи после выступлений за ПСЖ. В сезоне-2020/2021 футболист провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и 6 поединков отыграл на ноль.