Оставил ворота "на замке": блестящие сейвы Лунина после ударов звезд "Реала" – видео
Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает серьезно тренироваться в расположении "Реала". На этот раз он выдал хорошие сейвы после ударов звездных партнеров по команде.
Роликом из тренировочного процесса поделился сам Лунин в своем Instagram. Это была последняя предматчевая тренировка перед поединком на выезде против "Леванте". Голкипер показал хорошую готовность на тренировке.
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Лунин в хорошей форме
"Последняя тренировка перед следующим поединком", – подписал видео Лунин.
Уже сегодня, 4 октября, "сливочные" сыграют на выезде против "Леванте". Стартовый свисток судьи прозвучит в 17: 00. Ранее сообщалось, что Лунин будет резервным голкипером команды. В рамке же будет стоять его бельгийский напарник по команде Тибо Куртуа.
В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", играющий в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион.
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – лишь 2 матчей в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", выступающий в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.