Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает серьезно тренироваться в расположении "Реала". На этот раз он выдал хорошие сейвы после ударов звездных партнеров по команде.

Роликом из тренировочного процесса поделился сам Лунин в своем Instagram. Это была последняя предматчевая тренировка перед поединком на выезде против "Леванте". Голкипер показал хорошую готовность на тренировке.

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Лунин в хорошей форме

"Последняя тренировка перед следующим поединком", – подписал видео Лунин.

Уже сегодня, 4 октября, "сливочные" сыграют на выезде против "Леванте". Стартовый свисток судьи прозвучит в 17: 00. Ранее сообщалось, что Лунин будет резервным голкипером команды. В рамке же будет стоять его бельгийский напарник по команде Тибо Куртуа.

В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", играющий в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион.

Андрей Лунин в "Реале"