Залишив ворота "на замку": блискучі сейви Луніна після ударів зірок "Реала" – відео
Український голкіпер Андрій Лунін продовжує серйозно тренуватись у розташуванні "Реала". Цього разу він видав хороші сейви після ударів зіркових партнерів по команді.
Роликом з тренувального процесу поділився сам Лунін у своєму Instagram. Це було останнє передматчеве тренування перед поєдинком на виїзді проти "Леванте". Голкіпер показав хорошу готовність на тренуванні.
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Лунін у хорошій формі
"Останнє тренування перед наступним поєдинком", – підписав відео Лунін.
Вже сьогодні, 4 жовтня, "вершкові" зіграють на виїзді проти "Леванте". Стартовий свисток судді пролунає о 17:00. Раніше повідомлялось, що Лунін буде резервним голкіпером команди. У рамці ж стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа.
У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.