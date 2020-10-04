Український голкіпер Андрій Лунін продовжує серйозно тренуватись у розташуванні "Реала". Цього разу він видав хороші сейви після ударів зіркових партнерів по команді.

Роликом з тренувального процесу поділився сам Лунін у своєму Instagram. Це було останнє передматчеве тренування перед поєдинком на виїзді проти "Леванте". Голкіпер показав хорошу готовність на тренуванні.

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Лунін у хорошій формі

"Останнє тренування перед наступним поєдинком", – підписав відео Лунін.

Вже сьогодні, 4 жовтня, "вершкові" зіграють на виїзді проти "Леванте". Стартовий свисток судді пролунає о 17:00. Раніше повідомлялось, що Лунін буде резервним голкіпером команди. У рамці ж стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа.

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.

Андрій Лунін в "Реалі"