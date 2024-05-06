В Жироне рассказали, останутся ли двое украинцев в клубе

Недавно появилась информация, что Артем Довбик и Виктор Цыганков могут покинуть Жирону. Мичел Санчес прокомментировал эти слухи.

В субботу, 4 мая, в рамках 34-го тура Ла Лиги встретились Жирона и Барселона. Артем Довбик помог команде победить со счетом 4:2, а вот игру Виктора Цыганкова оценили не слишком положительно.

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Останутся ли украинцы в Жироне

Тренер "каталонцев" Мичел Санчес стремится сохранить украинцев в команде. В частности он также закрыл вопрос Савиньо и Гарсии Алейша.

Я думаю, что украинцы останутся, потому что у них есть контракты. Надеюсь, что Савиньо тоже будет с ними. Он лучший игрок, который у меня когда-либо был. Не помню, кому он принадлежит, Труа или Ман Сити, но точно знаю, что это наш игрок.

– рассказал Мичел.

Алейш так же остается в Жироне, поскольку у него тоже контракт. Санчес надеется, что он продолжит выступления в Жироне.

Артем Довбик в сезоне-2023/2024 провел за Жирону 37 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 8 голевых передач. В то же время Виктор Цыганков провел 30 матчей, где забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Напомним, что некоторое время Цыганков пропустил из-за травмы.

Стоит отметить, что контракт Виктора Цыганкова рассчитан до лета 2027-го. У Довбыка соглашение с Жироной завершается годом позже.