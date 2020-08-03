Иногда невероятно красивые голы забивают и в низших дивизионах далеких стран. Так случилось и в матче региональной лиги в Новой Зеландии. Хотя автором гола оказался довольно известный футболист.

Невероятный по красоте и исполнению гол забили в матче между "Сентрал Юнайтед" и "Хэмилтон Уондерерс – 2". Гол забил 32-летний аргентинец Эмилиано Теде, пишет 24 канал.

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На 11-й минуте встречи игроки "Хэмилтона" получили право на штрафной. Но выполнили его крайне неудачно. И казалось, что игроки этой команды смогут продолжить атаку, когда футболисты начали сбрасывать мяч головой друг другу. И в один из моментов Теде перехватил мяч, остановив его пяткой в воздухе. После чего мощно пробил с разворота. Нападающий в єто время находился в центральном круге. Мяч опустился уже за спиной голкипера, который опрометчиво вышел из ворот.

Видео невероятного гола Эмилиано Таде

Так счет в матче стал 2:0 в пользу "Сентрал Юнайтед". А сам матч закончился победой этой команды 4:0.

Что известно об Эмилиано Таде

Для Новой Зеландии является довольно легендарным лицом. Он выступал за "Окленд Сити" с 2011 до 2018 года, за это время трижды став чемпионом страны. Кроме того, выступал в Лиге чемпионов ОФК, где побеждал в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. А в 2014 году даже получил бронзовые награды в составе команды на клубном чемпионате мира.