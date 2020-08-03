Інколи неймовірно красиві голи забивають і в нижчих дивізіонах далеких країн. Так сталося і в матчі регіональної ліги в Новій Зеландії. Хоча автором голу виявився доволі відомий футболіст.

Неймовірний за красою та виконанням гол забили у матчі між "Сентрал Юнайтед" та "Хемілтон Вондерерс – 2". Гол забив 32-літній аргентинець Еміліано Теде, пише 24 канал.

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На 11-й хвилині зустрічі гравці "Хемілтона" отримали право на штрафний. Але виконали його вкрай невдало. І здавалося, що гравці цієї команди зможуть продовжити атаку, коли футболісти почали скидати м'яч головою один одному. Та в один з моментів Теде перехопив м'яч, зупинивши його п'ятою в повітрі. Після чого потужно пробив з розвороту. Нападник в той час перебував в центральному колі. М'яч опустився вже за спиною голкіпера, який необачно вийшов з воріт.

Відео неймовірного голу Еміліано Таде

Так рахунок у матчі став 2:0 на користь "Сентрал Юнайтед". А сам матч закінчився перемогою цієї команди 4:0.

Що відомо про Еміліано Таде

Для Нової Зеландії є доволі легендарною особою. Він виступав за "Окленд Сіті" з 2011 до 2018 року, за цей час тричі ставши чемпіоном країни. Окрім того, виступав в Лізі чемпіонів ОФК, де перемагав у 2012, 2013, 2014 та 2015 роках. А в 2014 році навіть здобув бронзові нагороди у складі команди на клубному чемпіонаті світу.