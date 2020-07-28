Останется ли Шаран на тренерском мостике "Александрии": решение руководства
Руководство клуба наконец-то определилось с главным наставником команды на следующий сезон. Владимир Шаран остается в тренерском кресле александрийцев.
О продолжении тренерской карьеры в команде из Александрии Шаран рассказал в комментарии для телеканала "Футбол 1".
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5 августа команда собирается и будет проводить подготовку в Александрии. Клуб активно ведет переговоры о спаррингах.
Говорил с президентом, работаем дальше и надеемся на улучшение результатов,
– сказал Шаран.
Карьера Шарана в "Александрии"
- С января 2010 года по декабрь 2011 возглавлял "Александрию", вывел ее с первого места в Премьер-лигу.
- Затем работал во львовских "Карпатах".
- С 2013 года снова возглавил "Александрию" и в сезоне 2014/2015 годов во второй раз вывел команду из Первой лиги в УПЛ (на этот раз со 2 места).
- В сезоне 2016/2017 команда Шарана заняла пятое место в УПЛ и впервые в истории завоевала право выступать в еврокубках.
- По итогом сезона 2018/19 команда Шарана впервые заняла 3 место в УПЛ.