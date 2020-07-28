Руководство клуба наконец-то определилось с главным наставником команды на следующий сезон. Владимир Шаран остается в тренерском кресле александрийцев.

О продолжении тренерской карьеры в команде из Александрии Шаран рассказал в комментарии для телеканала "Футбол 1".

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5 августа команда собирается и будет проводить подготовку в Александрии. Клуб активно ведет переговоры о спаррингах.

Говорил с президентом, работаем дальше и надеемся на улучшение результатов,

– сказал Шаран.

Карьера Шарана в "Александрии"