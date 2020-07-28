Керівництво клубу нарешті визначилось із головним наставником команди на наступний сезон. Володимир Шаран залишається у тренерському кріслі олександрійців.

Про продовження тренерської кар'єри у команді з Олександрії Шаран розповів у коментарі для телеканалу "Футбол 1".

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5 серпня команда збирається та буде проводити підготовку в Олександрії. Клуб активно веде переговори про спаринги.

Говорив з президентом, працюємо далі і сподіваємося на поліпшення результатів,

– сказав Шаран.

Кар'єра Шарана в "Олександрії"