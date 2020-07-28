Чи залишиться Шаран на тренерському містку "Олександрії": рішення керівництва
Керівництво клубу нарешті визначилось із головним наставником команди на наступний сезон. Володимир Шаран залишається у тренерському кріслі олександрійців.
Про продовження тренерської кар'єри у команді з Олександрії Шаран розповів у коментарі для телеканалу "Футбол 1".
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5 серпня команда збирається та буде проводити підготовку в Олександрії. Клуб активно веде переговори про спаринги.
Говорив з президентом, працюємо далі і сподіваємося на поліпшення результатів,
– сказав Шаран.
Кар'єра Шарана в "Олександрії"
- Із січня 2010 року до грудня 2011 очолював "Олександрію", вивів її з першого місця у Прем'єр-лігу.
- Потім працював у львівський "Карпатах".
- З 2013 року знову очолив "Олександрію" і в сезоні 2014/2015 років вдруге вивів команду з Першої ліги до УПЛ (цього разу з 2 місця).
- У сезоні 2016/2017 років команда Шарана зайняла п'яте місце в УПЛ і вперше в історії здобула право виступати в єврокубках.
- За підсумком сезону 2018/19 років команда Шарана вперше зайняла 3 місце в УПЛ.