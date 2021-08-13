Все будет зависеть от самого футболиста

Спортивный директор Десны Вадим Мельник прокомментировал пребывание 34-летнего защитника в команде. В клубе пока не знают, останется ли в Чернигове Евгений Хачериди.

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По его словам, центрбек приехал в команду из-за того, что хорошо знаком с главным наставником Десны Александром Рябоконем. Сейчас футболист набирает физическую форму вместе с командой.

Останется ли он в Десне? Не знаю. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим,

– отметил спортивный директор.

Стороны пока не подписали контракт.

Хачериди находится в статусе свободного агента. Последним клубом украинца был белорусский Динамо-Брест, который он покинул в январе 2021 года из-за задолженности по зарплате.

Ранее защитник выступал за сборную Украины и хорошо знаком с украинским чемпионатом. Хачериди до июля 2018 года играл в УПЛ.

Защитник вернется в чемпионат Украины через три года после того, как он перешел из киевского Динамо в греческий ПАОК.

Десна прекрасно начала сезон УПЛ – три победы в трех матчах. После трех туров черниговский клуб идет на втором месте в таблице, уступая лишь киевскому Динамо, в активе которого также такой результат.



