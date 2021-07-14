Контракт с игроком подписан на 2 года.
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У Александра Сафронова возможность дебютировать за новый клуб будет 25 июля – Десна будет противостоять Черноморцу в первом туре УПЛ.
Что известно о Сафронове
Александр на правах свободного агента перебрался в Чернигов из СК Днепр-1, которому принадлежал последние 3 года. Сам игрок является воспитанником Днепра, а в 2019 году стал чемпионом мира U-20 в составе молодежной сборной Украины.