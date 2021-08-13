Все буде залежати від самого футболіста
Спортивний директор Десни Вадим Мельник прокоментував перебування 34-річного захисника у команді. У клубі поки що не знають, чи залишиться у Чернігові Євген Хачеріді.
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За його словами, центрбек приїхав у команду через те, що добре знайомий із головним наставником Десни Олександром Рябоконем. Зараз футболіст набирає фізичну форму разом із командою.
Чи залишиться він у Десні? Не знаю. Все буде залежати від його стану, чи влаштують його наші умови та від інших факторів. Подивимося,
– зазначив спортивний директор.
Сторони поки що не підписали контракт.
- Хачеріді перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом українця був білоруський Динамо-Брест, який він покинув у січні 2021 року через заборгованість по зарплаті.
- Раніше захисник виступав за збірну України та добре знайомий із українським чемпіонатом. Хачеріді до липня 2018 року грав в УПЛ.
- Оборонець повернеться у чемпіонат України через три роки після того, як він перейшов з київського Динамо у грецький ПАОК.
Спортивний директор "Десни" Вадим Мельник прокоментував перебування в чернігівській команді захисника Євгена Хачеріді.
"Євген приїхав до нас, тому що добре знайомий з Олександром Рябоконем. Хачеріді поки що тренується, набирає форму. Він сам відчуває, що поки що не набрав необхідні кондиції.
Чи залишиться він у "Десні"? Не знаю подивимося. Все буде залежати від його стану, чи влаштують його наші умови та від інших факторів. Подивимося", - сказав Мельник.