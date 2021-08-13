Все буде залежати від самого футболіста

Спортивний директор Десни Вадим Мельник прокоментував перебування 34-річного захисника у команді. У клубі поки що не знають, чи залишиться у Чернігові Євген Хачеріді.

Читайте також Десна офіційно підсилилась чемпіоном світу: фото

За його словами, центрбек приїхав у команду через те, що добре знайомий із головним наставником Десни Олександром Рябоконем. Зараз футболіст набирає фізичну форму разом із командою.

Чи залишиться він у Десні? Не знаю. Все буде залежати від його стану, чи влаштують його наші умови та від інших факторів. Подивимося,

– зазначив спортивний директор.

Сторони поки що не підписали контракт.

Хачеріді перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом українця був білоруський Динамо-Брест, який він покинув у січні 2021 року через заборгованість по зарплаті.

Раніше захисник виступав за збірну України та добре знайомий із українським чемпіонатом. Хачеріді до липня 2018 року грав в УПЛ.

Оборонець повернеться у чемпіонат України через три роки після того, як він перейшов з київського Динамо у грецький ПАОК.

Десна чудово розпочала сезон УПЛ – три перемоги у трьох матчах. Після трьох турів чернігівський клуб йде на другому місці у таблиці, поступаючись лише київському Динамо, в активі якого також такий результат.



