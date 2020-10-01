30 вересня "Баварія" у Суперкубку Німеччини здолала "Боруссію" та здобула свій 5-й трофей за рік. Мюнхенцям залишається здобути один кубок, щоб повторити рекорд "Барселони".

Рекордсменом за кількість трофеїв за сезон залишається каталонська "Барселона". У 2009 році, коли командою керував Хосеп Гвардіола, каталонці здобували 6 титулів за один сезон, що є клубним рекордом у футболі, інформує 24 канал.

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До повторення рекорду один крок

Зараз у активі "Баварії" вже є 5 кубків, тому потрібно здобути лише один трофей. Команда з Мюнхена може повторити рекорд вже у грудні цього року, коли візьме участь у клубному чемпіонаті світу у Катарі, але турнір може не відбутись у заплановані терміни через пандемію коронавірусу. Поки що на чемпіонат кваліфікувалась лише "Баварія".

Це далеко не перший сезон, коли команда з Мюнхена здобувала 5 трофеї за один сезон. Таке досягнення футболісти "Баварії" здобували у 2013 році – чемпіонат та Кубок Німеччини, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. "Баварія" ще тоді могла повторити рекорд каталонців, але на їх шляху стала "Боруссія", яка перемогла мюнхенців у Суперкубку Німеччини (4:2).

Наголосимо, що "Баварія" стала переможцем Суперкубка Німеччини вже увосьме у клубній історії.