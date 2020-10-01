27 трофеев в карьере: игрок "Баварии" стал самым титулованным немецким футболистом в истории
30 сентября атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер получил свой 27-й трофей в карьере, который позволил футболисту стать самым титулованным немецким игроком в истории. Он опередил бывшего партнера по команде Бастиана Швайнштайгера.
30 сентября "Бавария" и дортмундская "Боруссия" определили победителя Суперкубка Германии по футболу. Матч оказался богатым на голы, а триумфатором стала команда из Мюнхена. Победа позволила Мюллеру записать свою фамилию в историю футбола, сообщает Goal.
Кстати: "Бавария" завоевала Суперкубок Германии и оформила пятый трофей за год: видео
Лучший игрок Германии
"Бавария" завоевала 5-й трофей. В прошлом сезоне мюнхенцы оформили требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне "Бавария" добавила в свою коллекцию Суперкубок УЕФА. "Боруссия" – предыдущий обладатель Суперкубка Германии.
Этот трофей стал для полузащитника мюнхенцев уже 27-м в футбольной карьере. Очередное достижение позволило игроку сборной Германии опередить бывшего напарника по команде Бастиана Швайнштайгера, в активе которого 26 титулов.