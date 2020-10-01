30 сентября атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер получил свой 27-й трофей в карьере, который позволил футболисту стать самым титулованным немецким игроком в истории. Он опередил бывшего партнера по команде Бастиана Швайнштайгера.

30 сентября "Бавария" и дортмундская "Боруссия" определили победителя Суперкубка Германии по футболу. Матч оказался богатым на голы, а триумфатором стала команда из Мюнхена. Победа позволила Мюллеру записать свою фамилию в историю футбола, сообщает Goal.

Кстати: "Бавария" завоевала Суперкубок Германии и оформила пятый трофей за год: видео

Лучший игрок Германии

"Бавария" завоевала 5-й трофей. В прошлом сезоне мюнхенцы оформили требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне "Бавария" добавила в свою коллекцию Суперкубок УЕФА. "Боруссия" – предыдущий обладатель Суперкубка Германии.

Этот трофей стал для полузащитника мюнхенцев уже 27-м в футбольной карьере. Очередное достижение позволило игроку сборной Германии опередить бывшего напарника по команде Бастиана Швайнштайгера, в активе которого 26 титулов.

Thomas Muller has become the most decorated player in German history with his 27 trophies surpassing Bastian Schweinsteiger (26)



9 x Bundesliga

6 x DFB Pokal

6 x German Super Cup

2 x Champions League

2 x UEFA Super Cup

1 x World Cup

1 x Club World Cup pic.twitter.com/dhfjnoYxkM — Goal (@goal) October 1, 2020