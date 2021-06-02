Основной голкипер сборной Нидерландов пропустит Евро-2020

Сборная Нидерландов понесла кадровые потери. Голкипер Яспер Силлессен пропустит Евро-2020.

Проблемы соперников Украины накануне Евро

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур принял сложное решение исключить из заявки на Евро-2020 основного вратаря команды Яспера Силлессена. Вратарь перед стартом сдал положительный тест на коронавирус.

Интересно Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Никто не знает, сколько потребуется времени Силлессену на возвращение в лучшую форму. Наставник решил не рисковать здоровьем вратаря и всей команды. Изначально голкипер входил в заявку сборной на Евро.

Мне пришлось сделать этот серьезный шаг. Как известно, у Яспера положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого он пропустит важную часть подготовки к турниру,

– рассказал Де Бур.

Сборная Нидерландов является соперником Украины на групповом этапе Евро-2020. Команды совместным матчем откроют для себя чемпионат Европы. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Андрей Шевченко уже тоже определился с заявкой украинской сборной на турнир.