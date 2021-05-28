Барди был изолирован на базе национальной команды, при этом все остальные игроки полностью здоровы и продолжают готовиться к матчам чемпионата Европы.

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Мы как медицинская бригада постоянно следим за его здоровьем. Некоторое время назад он контактировал с некоторыми игроками Леванте, у которых был положительный тест на COVID-19, – сообщили медики сборной.

В Северной Македонии заявили, что Барди соблюдал протокол по коронавирусу и надеются, что удастся избежать дальнейшего распространения вируса внутри команды.

Результативность Барди

В текущем сезоне Энис Барди провел за Леванте 30 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и парой результативных передач.

Сборная Украины сыграет против Северной Македонии 17 июня в Бухаресте.