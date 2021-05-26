Главный тренер сборной Нидерландов решил не брать на Евро-2020 ряд игроков, которые перед тем были в расширенном списке. Среди них вратарь Марко Бизот, защитники Джерри Сен Жюст, Ханс Хатебур, Кенни Тете и Рик Карсдорп, полузащитники Тонни Вильена и нападающие Стевен Бергвейн и Анвар Эль Гази.

Стоящее Австрия объявила заявку на Евро-2020: кто может сыграть против сборной Украины

Зато в заявку попали Юрьен Тимбер и Коди Гакпо, которые до этого не выступали за национальную сборную.

Заявка сборной Нидерландов на Евро-2020

Вратари: Яспер Силлессен (Валенсия), Мартин Стекеленбург (Аякс), Тим Крул (Норвич).

Защитники: Дензел Дамфрис (ПСВ), Джоэль Велтман (Брайтон), Маттеис де Лигт (Ювентус), Юрьен Тимбер (Аякс), Стефан де Врей (Интер), Дели Блинд (Аякс), Натан Аке (Манчестер Сити), Патрик ван Анхольт (Кристал Пэлес), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона), Мартин де Рон (Аталанта), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберг (Аякс), Дави Клаассен (Аякс), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль), Донни ван де Бек ("МЮ"), Мемфис Депай ("Лион"), Квинси Промес (Спартак), Коди Гакпо (ПСВ).

Нападающие: Люк де Йонг (Севилья), Войт Вегхорст (Вольфсбург), Донелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс (Фейеноорд).

Сборная Нидерландов на групповом этапе сыграет против Украины, Австрии и Северной Македонии. Все три матча состоятся в Амстердаме. Именно против Украины состоится первый матч 13 июня.

Перед чемпионатом Европы сборная Нидерландов проведет два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).