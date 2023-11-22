Испанское издание Marca — вероятная причина, мешающая адаптироваться Роману Яремчуку в испанской Валенсии.

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Воспалительный характер

В СМИ отмечают, что у украинца проблемный характер. Там вспоминают эпизод в домашнем матче "летучих мышей" против Гранады, когда все игроки команды пошли благодарить за поддержку болельщикам, а Яремчук этого не сделал и пошел в раздевалку.

Также отмечается, что в команде не в восторге от того, как Роман общается со своими партнерами по клубу.

Выступления украинца в Испании