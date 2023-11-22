Іспанське видання Marca ймовірну причину, яка заважає адаптуватися Роману Яремчуку в іспанській Валенсії.
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Запальний характер
У ЗМІ наголошують, що в українця проблемний характер. Там згадують епізод в домашньому матчі "кажанів" проти Гранади, коли усі гравці команди пішли дякувати за підтримку вболівальникам, а Яремчук цього не зробив і пішов в роздягальню.
Також зазначається, що у команді не у захваті від того, як Роман спілкується зі своїми партнерами по клубу.
Виступи українця в Іспанії
- Оренда Яремчука до іспанського клубу не передбачає права викупу. Контракт українця з Брюгге розрахований до 30 червня 2026 року.
- Нинішнього сезону Роман зіграв уже у восьми матчах Валенсії у всіх турнірах.
- Наразі команда перебуває на дев'ятому місці у Ла Лізі, маючи 18 очок за 13 турів. У наступному матчі 25 листопада Валенсія вдома зіграє проти Сельти.